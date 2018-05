Auto rubata due volte in una settimana Scattano le indagini

Un'auto è stata rubata per ben due volte in una settimana. Dopo il primo furto la vettura, una Fiat Uno, è stata ritrovata e riconsegnata al legittimo proprietario per poi venir rubata nuovamente a distanza di soli sette giorni.

Tutto è accaduto ad Auletta. All'interno dell'auto c'era anche un decespugliatore comprato da poco. Intanto sul caso indagano le forze dell'ordine.

S.B.