Sigarette nascoste nelle buste: sequestrate 9 tonnellate Il blitz di Dogane e Procura al porto di Salerno: nel mirino le bionde di contrabbando

Ancora sigarette di contrabbando, e ancora una volta il porto di Salerno si conferma come hub di riferimento per i trafficanti di bionde. I funzionari dell'Ufficio delle Dogane della città hanno bloccato un carico di oltre nove tonnellate di sigarette (marca Marble) nascoste dietro un centinaio di cartoni contenti buste di plastica. Il carico proveniva dal medioriente, in particolare dagli Emirati Arabi Uniti. In totale, sono circa 48mila le stecche sequestrate che, una volta immesse sul mercato, avrebbero fruttato - secondo i calcoli dei funzionari delle Dogane, poco meno di due milioni di euro.

Denunciata una persona, il legale rappresentante di una società italiana cui era destinato il carico. Intanto proseguono le indagini - coordinate dalla procira di Salerno - per identificare eventuali altri responsabili.

GbL