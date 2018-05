Vagone in fiamme sulla Circumvesuviana Paura tra i passeggeri

Momenti di tensione questa mattina presso la stazione Circumvesuviana di Scafati, dove si è sviluppato un incendio all'interno di un vagone. È accaduto intorno alle 9 sulla linea Poggiomarino - Napoli .

I passeggeri del treno sono stati costretti a scendere dal mezzo che è stato soppresso. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, solo tanta paura e apprensione tra i presenti, preoccupati anche dal diffondersi di una densa coltre di fumo. Intanto si indaga per risalire alle cause dell'incendio.

S.B.