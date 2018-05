Incidente nei campi, muore travolto dalla motozappa A perdere la vita un anziano di 89 anni

Ancora una vittima nelle campagne della provincia di Salerno. Felice Gugliucciello, 89 anni, ha perso la vita ieri mentre era al lavoro in un terreno di sua proprietà. A quanto pare, l'anziano è stato travolto e ucciso da una motozappa. L'incidente mortale è avvenuto poco distante da casa. L'uomo stava conducendo la motozappa quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finito sotto il mezzo agricolo.

A far scattare l'allarme sono stati i familiari: sul posto i carabinieri della compagnia di Eboli, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 ma purtroppo l'incidente non ha lasciato scampo all'89enne. I caschi rossi hanno impiegato diverso tempo per estrarre il corpo dell'uomo, travolto dalla motozappa.

GbL