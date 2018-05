Agguato davanti al bar: ferita una 21enne Il colpo di pistola partiti da un'auto scura

E' stata raggiunta da un colpo di pistola mentre si trovava seduta davanti ad un bar di Piazza Abbro, a Cava de’ Tirreni. Il proiettile è stato esploso da un'auto in corsa, pare una Fiat Punto scura: uno sparo che ha raggiunto la giovane, M.P., 21enne, residente a Cava e di origine scafatese. La ragazza si è resa conto di perdere sangue da una gamba e ha perso i sensi, cadendo sull'afalto.

Momenti di terrore nella serata di ieri nel centro metelliano, poco prima delle 23. Attimi di paura tra i presenti in piazza, tra questi anche molti giovanissimi e alcuni bambini che giocavano a pallone nelle vicinanze.



La 21enne si trovava con il suo fidanzato che la ha portata immediatamente in ospedale. Il proiettile era fermo nell’addome, pare non abbia intaccato organi vitali. I sanitari hanno deciso di operare la ragazza che sarebbe stata ferita di striscio, anche a una gamba. Secondo prime indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita. E' ancora ricoverata all'ospedale Santa Maria dell'Olmo.

Intanto si indaga per scoprire cosa sia accaduto. Non è ancora chiaro se il proiettile fosse indirizzato proprio alla giovane o al fidanzato o ad altre persone che si trovavano sul posto in quel momento.

Prima che il colpo partisse la vettura ha rallentato, la persona che era alla guida avrebbe abbassato il finestrino dal lato passeggero, puntando verso i tavolini del bar e facendo partire il proiettile. Le forze dell'ordine, che hanno raggiunto il luogo dell'agguato, stanno cercando di ricostruire la vicenda. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso quegli attimi fondamentali. Intanto sarebbe spuntata l'ipotesi di una vendetta da parte di un ex fidanzato della 21enne, anche se potrebbe essersi trattato anche di una ritorsione nei confronti del proprietario del bar. I carabinieri, poco dopo l'agguato, hanno interdetto il passaggio ai veicoli per consentire i rilievi ai colleghi della scientifica.

S.B.