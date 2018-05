Scambia ladro per un mendicante, lo aiuta, lui la aggredisce Malvivente arrestato da un carabiniere fuori servizio

Un 48enne di Siano è stato arrestato per tentata rapina in un'abitazione da un carabiniere fuori dal servizio. Sono intervenuti poi sul posto anche i militari della tenenza di Cava de' Tirreni. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è entrato, con l'intento di rapinarla, nella casa abitata da un'anziana.

La donna non essendosi resa conto della cosa, con estrema generosità, credendo di trovarsi di fronte una persona bisognosa, ha anche offerto al malvivente una piccola somma di denaro. Immediatamente però è stata aggredita dal 48enne che, stringendole le mani al collo fino quasi a soffocarla, ha tentato di farsi indicare dove fossero i beni di valore. Le grida di aiuto lanciate dalla donna, oltre a mettere in fuga il 48enne, hanno richiamato l’attenzione di un carabiniere che, seppur libero dal servizio, non ha esitato ad accorrere sul posto e, capita la situazione, si è messo immediatamente all’inseguimento a piedi del presunto rapinatore, raggiungendolo e bloccandolo fino all’arrivo del personale di rinforzo.

La vittima è stata soccorsa dai militari che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118. Alla donna sono stati riscontrate solo lievi lesioni al collo. Il 48enne è stato poi portato in carcere a Salerno.

S.B.