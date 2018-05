Rissa con la mazza da baseball: due feriti Quattro persone sono state denunciate

Rissa in strada, due persone sono rimaste ferite e quattro sono state denunciate. E' successo ieri sera a Montecorvino Pugliano.

Ad affrontarsi due coppie di fratelli che si sono picchiate in via Rossi, colpendosi alla testa con una mazza da baseball, sequestrata in seguito dai carabinieri, intervenuti per sedare gli animi e riportare l'ordine. I feriti sono ricoverati in prognosi riservata al "Ruggi" di Salerno e sono stati denunciati a piede libero, insieme agli altri due aggressori.

S.B.