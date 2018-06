Beccati con la refurtiva: denunciati 3 rumeni A fermarli la polizia

La polizia li ha fermati durante un controllo in auto, trovandoli con attrezzi usati per entrare nelle abitazioni e una presunta refurtiva. Per questo motivo tre rumeni sono stati denunciati per possesso di arnesi atti allo scasso e ricettazione.

La polizia li ha incastrati dopo una serie di servizi di appostamento svolti da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni. I tre hanno tutti precedenti per reati di furto e ricettazione.

Nel corso delle indagini sono stati monitorati passaggi e movimenti sospetti di auto e persone, anche attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza cittadina e attraverso specifiche attività di controllo e appostamento delle pattuglie della Polizia Giudiziaria. Il personale di polizia impiegato, è così riuscito a bloccare ed identificare un’auto procedendo alla perquisizione delle persone a bordo e della loro vettura, rinvenendo gli attrezzi atti allo scasso e la refurtiva.

S.B.