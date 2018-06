Esplosione nella notte: in fiamme tre auto Paura tra i residenti

Momenti di tensione nella notte a Cava de' Tirreni. Un’esplosione, causata probabilmente a una perdita di gas, ha distrutto tre automobili parcheggiate in via Enrico Grimaldi, in zona Santa Maria del Rovo.

Da una prima ricostruzione dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno e del distaccamento metelliano, intervenuti sul posto con i carabinieri, la perdita di gas e l’incendio sarebbero partiti da una delle auto, una Jeep, coinvolgendo poi le altre due vetture. A spaventare i residenti la conseguente esplosione, avvenuta poco dopo la mezzanotte.

S.B.