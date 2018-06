Incidente tra due auto: tre feriti gravi Sul posto il 118

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, a Roccadaspide, in località Fonte. Due vetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate nelle vicinanze di un incrocio. Sono tre le persone rimaste ferite, tra queste due straniere.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno portato i malcapitati in ospedale, si trovano ora in prognosi riservata. Sul caso indagano i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.

S.B.