Litoranea, blitz antiprostituzione della polizia Multate cinque donne e un cliente: chiesto anche il foglio di via dalla città

Una serie di controlli antiprostituzione in città sono stati predisposti dal questore di Salerno, ed hanno visti impiegati equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale – sezione Volanti e gli agenti della polizia municipale. In particolare, le verifiche hanno riguardato la fascia costiera del litorale salernitano compreso tra via Generale Clark e Via Salvador Allende e Via Wenner fino ai confini territoriali con il comune di Pontecagnano.

Sono, questi, luoghi di ritrovo abituali per il sesso a pagamento. In tutto, sono state multate sei persone: cinque prostitute ed un cliente, beccato dagli agenti, per il quale è scattata una maxi sanzione. Complessivamente, per le otto donne controllate (di cui 4 rumene, 2 albanesi, 1 bulgara ed 1 italiana) è stato chiesto il foglio di via obbligatorio.

Redazione Salerno