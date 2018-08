Alla guida ubriaco con moglie e figlia in auto: denunciato I controlli della questura salernitana in città e provincia

Un 39enne è stato denunciato dalla polizia perché sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. L'uomo, residente in proviuncia, è stato fermato dalla Volante in via Ligea nei pressi del porto commerciale. Impossibile non notare il veicolo che si spostava a zig zag: come se non bastasse, all'interno della vettura c'erano anche la moglie e la figlia minorenne dell'uomo, che è stato denunciato. L'automobile invece è stata sequestrata.

Inoltre, la divisione Anticrimine della questura salernitana ha chiesto sei divieti di ritorno, della durata di tre anni, nei confronti di altrettanti pregiucati napoletani e dell'hinterland salernitano.

Redazione Salerno