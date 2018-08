Scoperto a spacciare in auto con i due figli minori Arrestato dalla polizia

Scoperto a spacciare in auto con i due figli a bordo. Nella serata di ieri, i falchi della polizia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, G. P., salernitano di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici e già arrestato il 17 luglio scorso quando fu trovato in possesso di circa 100 dosi di cocaina dal peso complessivo di 23 grammi. Nel corso dell’attività di monitoraggio dei movimenti del 37enne, sospettato di aver ripreso l’illecita attività, i poliziotti lo hanno seguito mentre era alla guida della sua auto con i due figli minori a bordo ed hanno assistito alla cessione, in due circostanze, di sostanza stupefacente ad altrettanti “clienti”.

Gli agenti, pertanto, lo hanno fermato in Via San Leonardo, perquisendolo e trovandolo in possesso di 11 dosi di droga, cocaina, dal peso complessivo di 2 grammi e dell’importo di 240 euro, possibile provento dell’attività di spaccio. Altre 5 dosi di cocaina sono state trovate in possesso dei due giovani acquirenti, che sono stati entrambi segnalati alla locale Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Dopo averlo arrestato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, hanno sottoposto G.P. agli arresti domiciliari.

S.B.