Accoltella moglie e nipote: arrestato per tentato omicidio In carcere un 44enne

Duplice tentato omicidio, con questa accusa nella serata di martedì i carabinieri della Tenenza di Scafati hanno rintracciato ed arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Nocera Inferiore, un uomo di 44 anni di nazionalità marocchina. Dalle indagini condotte dai militari e coordinate dalla Procura, sarebbero emerse le responsabilità dello straniero in merito ai fatti che si verificarono il 25 luglio scorso, quando il 44enne, per futili motivi riconducibili probabilmente a dissapori familiari, colpì con ripetute coltellate la moglie ed il nipote 20enne della donna, entrambi marocchini, per poi rendersi irreperibile.

In seguito alle indagini è stata ottenuta l’emissione del provvedimento di cattura che, al termine di lunghe ricerche condotte anche con l’ausilio di unità cinofile perfino nelle campagne comprese tra Scafati e Boscoreale, è stato eseguito nella serata di martedì.

Il 44enne che in questo periodo ha vissuto cercando di volta in volta ripari occasionali, è stato rintracciato all’interno di un casolare disabitato e arrestato. L’uomo è stato poi portato nel carcere di Salerno-Fuorni.

S.B.