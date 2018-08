Gli portano via l'auto: picchia vigile urbano Il 40enne è stato arrestato

I carabinieri della stazione di Positano hanno arrestato il 40enne V.M., positanese residente a Londra. L'uomo questa mattina, mentre era in corso la rimozione della propria autovettura parcheggiata in divieto di sosta nei pressi della sua abitazione, ha inveito verbalmente e fisicamente contro il vigile urbano intervenuto e anche contro l'addetto al carro attrezzi, procurando loro varie contusioni giudicate guaribili rispettivamente in 10 e 7 giorni.

L'arrivo dei militari dell'arma ha frenato la sua condotta, è stato poi condotto in caserma dove è stato dichiarato in arresto. Si trova ora ai domiciliari.

S.B.