Scontro tra auto e moto: un ferito Il centauro è stato portato in ospedale

Scontro tra auto e moto questa mattina in via San Leonardo, a Salerno, nei pressi della Galleria Mediterranea. Ancora non sono chiare le dinamiche dell'incidente, ferito gravemente il conducente del mezzo a due ruote che è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale. Sotto choc la conducente della vettura.

Il traffico della zona ha subito rallentamenti.

S.B.