Sequestrata e rapinata in casa in Africa la figlia di Senatore Paura per la figlia del noto avvocato e politico cavese

E' stata sequestrata, imbavagliata e legata nella sua villa in Sud Africa. Paura a Johannesburg per Elena Senatore, la figlia del noto avvocato cavese, nonché politico Alfonso. La donna è stata rapinata in casa propria da cinque uomini di colore, armati di pistole e fucili che, molto probabilmente, con la complicità di alcune spie si sono introdotti nella proprietà della famiglia materna, hanno superato i cancelli dell’azienda di trasporti, entrando poi nella villa.



Una volta arrivati in casa hanno immobilizzato la figlia di Senatore e le altre due donne che erano con lei nell'abitazione, per poi rubare tutto ciò che sono riusciti a portare via. Non si conosce ancora la stima del bottino ma pare sia ingente. L'avvocato ha raccontato al quotidiano Il Mattino: “Hanno approfittato della mancanza di sistemi di sicurezza e della complicità di spie interne. I rapinatori sono dei professionisti per fortuna non le hanno toccato un capello.

Farò di tutto per farli catturare. Ho ingaggiato il migliore ispettore private e le migliori guardie del corpo. Ma non basta, dovrò mettere in sicurezza l’azienda”.

S.B.