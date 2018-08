Evade i domiciliari, lo becca la polizia L'uomo si trova ora in carcere

E' stato beccato dalla polizia dopo aver evaso gli arresti domiciliari. Il 23enne salernitano, già noto alle forze dell'ordine, si trova ora in carcere. Gli agenti della Polizia della sezione Volanti hanno eseguito, nella serata di ieri, la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del parcheggiatore abusivo, per vari reati contro la persona e il patrimonio, tra cui rapina ed estorsione.

L’ordinanza è stata emessa dal collegio dei Consiglieri della Corte d’Appello di Salerno ad aggravamento della misura già in atto degli arresti domiciliari, scaturiti per il reato di minacce in ambito familiare. La misura restrittiva in carcere si è resa necessaria dal omento che il 23enne è stato arrestato nuovamente pochi giorni fa dagli agenti della sezione Volanti per evasione dagli arresti domiciliari, essendo stato sorpreso da una pattuglia della Polizia al di fuori di casa propria, contravvenendo a quanto imposto dall’Autorità Giudiziaria.

S.B.