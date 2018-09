Incidente in tangenziale: auto contro scooter Lunghe file e traffico il tilt

Lunghe file di auto e traffico in tilt a causa di un incidente stradale che ha bloccato la viabilità questa mattina sulla tangenziale di Salerno in direzione sud, poco dopo la galleria e l’uscita Sala Abbagnano.

A scontrarsi, per cause ancora da accertare, un’auto ed uno scooter. Sul posto sono intervenuti una ambulanza del 118 e la Polizia Stradale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dello schianto. I rallentamenti all’ingresso della tangenziale si sono propagati anche sul raccordo Salerno – Avellino in direzione Salerno per diverso tempo.

S.B.