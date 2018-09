Incidente stradale: auto si ribalta Sul posto i vigili del fuoco

Incidente stradale a San Mango Piemonte sulla strada che collega l’uscita autostradale ed il centro abitato. Il conducente di una Ford Fiesta, mentre percorreva Via Trinità, per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell'auto finendo per ribaltarsi più volte.

Importanti i danni riportati dalla vettura, mentre l’uomo se l'è cavata senza gravi conseguenze, è stato soccorso e trasportato in Ospedale dai Volontari del VoPi. Sul posto i Vigili del Fuoco.

S.B.