Barca finisce contro uno scoglio: salvate 22 persone L'imbacazione è affondata

Paura in Costiera Amalfitana, nel pomeriggio di ieri. La Guardia Costiera di Salerno è intervenuta a seguito di una richiesta di aiuto da parte di un’unità da diporto in procinto di affondare in località Punta Germano, nel Comune di Positano.

A bordo erano presenti ben 22 persone, tutte di nazionalità straniera, che sono state prontamente soccorse dalla motovedetta CP557 della Guardia Costiera. L’unità in legno, lunga circa 14 metri era in navigazione quando, all’improvviso ha urtato uno scoglio semi affiorante che ha provocato una falla allo scafo. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito. L'imbarcazione è semi affondata in prossimità della spiaggia di Punta Germano: non è stato rilevato alcun tipo di inquinamento ed il personale della Guardia Costiera di Positano ha lavorato incessantemente per mettere in sicurezza l’unità e procedere al recupero.

S.B.