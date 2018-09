L'ex sindaco Aliberti esce dal carcere, torna ai domiciliari Accolta l'istanza dei legali difensori

Torna ai domiciliari ed esce dal carcere l'ex sindaco di Scafati Pasquale Aliberti. La decisione del collegio presieduto dal giudice Raffaele Donnarumma, impegnata nel processo Sarastra, ha accolto l’istanza dei legali difensori di Aliberti Silverio Sica e Giuseppe Pepe per il ritorno agli arresti domiciliari nella casa di Roccaraso. L'ex fascia tricolore potrà però avere contatti solo con i figli e con la moglie. Aliberti era tornato in carcere in seguito ad un'indagine dell'Antimafia che aveva scoperto come l'ex sindaco, nonostante il regime dei domiciliari non lo consentisse, mantenesse rapporti con diverse persone, tramite lettere o telefonate.

I giudici hanno però ritenuto che quelle violazioni non inquinarono il quadro probatorio, da qui la decisione della scarcerazione. Intanto il processo, sul voto di scambio politico mafioso che vede imputato l'ex sindaco, riprenderà il prossimo 26 settembre.

Le indagini condotte dalla Dda ipotizzano la presenza di un rapporto tra il clan Loreto-Ridosso e l’amministrazione comunale di Scafati. Voti in cambio di appalti. Aliberti avrebbe intrattenuto rapporti illeciti con i membri dei clan. Oltre all’ex primo cittadino, gli altri imputati sono la moglie Monica Paolino, il fratello del sindaco, Aniello Aliberti, l’ex staffista comunale Giovanni Cozzolino, l’ex vice presidente dell’Acse, Ciro Petrucci, l’ex consigliere comunale Roberto Barchiesi e Andrea Ridosso.

S.B.