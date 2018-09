"Faccio una strage", paura in un bar Un 40enne entra armato di due coltelli

Momenti di tensione a Scafati dove un 40enne ha fatto irruzione all’interno di un bar con in mano due coltelli, minacciando di fare una strage. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a fermarlo ed identificarlo.

Il 40enne sarebbe già noto alle forze dell'ordine per simili episodi, affetto da problemi psichici e di tossicodipendenza. E' stato condotto dalle forze dell'ordine in una struttura sanitaria specializzata a Salerno. Nella serata di domenica avrebbe aggredito un 75enne. Nei giorni scorsi sarebbe scappato dall’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove era stato portato per essere sottoposto al Tso.

S.B.