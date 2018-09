Bimbo di quattro anni investito da una 16enne in scooter E' grave, il piccolo in prognosi riservata

Un bimbo di appena 4 anni è stato investito mentre attraversava la strada con il padre da uno scooter guidato da una ragazzina di 16 anni. E' successo lungo la statale 18, la strada che da Cava de' Tirreni va a Vietri, il bambino è stato preso il pieno dal mezzo, venendo sbalzato in aria per poi cadere violentemente sull'asfalto, privo di sensi. Ferito anche il padre alla testa. Il piccolo soccorso è stato condotto in ospedale a Salerno al San Giovanni di Dio e Ruggi D'aragona.

Le sue condizioni sarebbero gravi, è in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi la polizia municipale che dovrà ora ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Pare che la giovanissima non abbia visto i due attraversare la strada perché accecata dal sole.

S.B.