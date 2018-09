Trovato con la droga in casa: arrestato 28enne I carabinieri scoprono cocaina, hashish e marijuana

Un 28enne di Salerno, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione finalizzata alla vendita di sostanza stupefacente.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno trovato infatti nella sua abitazione circa 120 grammi di droga, in parte già suddivisa in dosi, del tipo cocaina, hashish e marijuana, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento e alla somma in contanti di circa 4mila euro, verosimile provento dell'attività di spaccio.

Il 28enne è stato poi condotto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.

S.B.