Calcio a 5. Finale amara per la Feldi Eboli, la Coppa Italia va a Catania I salernitani perdono l'ultimo atto contro i campioni d'Italia in carica

Il sogno della Feldi Eboli di alzare al cielo di Ancona la Coppa Italia s'infrange in finale. Al PalaPrometeo fa festa la Meta Catania che, dopo aver conquistato lo scudetto di calcio a 5, porta a casa anche la competizione tricolore. L'ultimo atto si chiude con un 5-2 in favore dei siciliani che, dopo un primo tempo all'insegna dell'equlibrio, prendono il largo nel secondo tempo. Un risultato che impedisce al sodalizio della Piana del Sele di conquistare la Coppa Italia per la seconda volta ma che non macchia il cammino entusiasmante del club salernitano.

Anche in finale, infatti, la Feldi Eboli (che arrivava all'ultimo atto da campione in carica) conferma di essere una delle squadre più importanti del futsal italiano. I salernitani partono forte e trovano subito il vantaggio. Poi arriva il pari etneo, prima del sorpasso di Musumeci che porta avanti i rossoblu.

Nella ripresa Catania trova subito il tris, ancora con Musumeci. Braga rimette in partita la Feldi che, tuttavia, nel tentativo di agguantare il pari viene punita da Albertico che approfitta di una palla persa da Dalcin e fa 4-2. Nel finale è Podda a trovare il 5-2, facendo calare i titoli di coda sul match.