Campania fuori dal piano di rientro, Odierna: «Svolta per il nostro territorio»

Il consigliere regionale: «Ora possiamo migliorare l’efficienza delle strutture ospedaliere»

campania fuori dal piano di rientro odierna svolta per il nostro territorio
Salerno.  

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Governo e, in particolare, al viceministro Edmondo Cirielli che con determinazione e costanza ha accompagnato questo percorso, e al presidente della Regione Campania, Vincenzo Fico, per l’impegno e la visione dimostrati in questa importante fase di rilancio». Lo afferma in una nota Sebastiano Odierna, capogruppo Moderati e Riformisti-Lista Cirielli in Consiglio Regionale della Campania.

«Con l’uscita dal Piano di rientro, per l’intera provincia di Salerno e per l’Agro nocerino-sarnese in particolare, si apre una nuova stagione: sarà finalmente possibile investire nella sanità territoriale, potenziare i servizi di prossimità, migliorare l’efficienza delle strutture ospedaliere e affrontare con strumenti adeguati le emergenze dei pronto soccorso. Garantirò il massimo impegno - conclude Sebastiano Odierna - e con sempre maggiore determinazione per offrire ai cittadini una sanità efficiente, accessibile e all’altezza delle aspettative delle nostre comunità».

Ultime Notizie