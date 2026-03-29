Campania fuori dal piano di rientro, Odierna: «Svolta per il nostro territorio» Il consigliere regionale: «Ora possiamo migliorare l’efficienza delle strutture ospedaliere»

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Governo e, in particolare, al viceministro Edmondo Cirielli che con determinazione e costanza ha accompagnato questo percorso, e al presidente della Regione Campania, Vincenzo Fico, per l’impegno e la visione dimostrati in questa importante fase di rilancio». Lo afferma in una nota Sebastiano Odierna, capogruppo Moderati e Riformisti-Lista Cirielli in Consiglio Regionale della Campania.

«Con l’uscita dal Piano di rientro, per l’intera provincia di Salerno e per l’Agro nocerino-sarnese in particolare, si apre una nuova stagione: sarà finalmente possibile investire nella sanità territoriale, potenziare i servizi di prossimità, migliorare l’efficienza delle strutture ospedaliere e affrontare con strumenti adeguati le emergenze dei pronto soccorso. Garantirò il massimo impegno - conclude Sebastiano Odierna - e con sempre maggiore determinazione per offrire ai cittadini una sanità efficiente, accessibile e all’altezza delle aspettative delle nostre comunità».