Basket, B. Colpaccio Power Basket Nocera a Chiusi: la salvezza è più vicina Vittoria preziosissima (85-98) per la compagine di patron Luca Renis

Il miglior spot per la pallacanestro è, in questo momento, quello della Power Basket Nocera. Da fanalino di coda del campionato, sotto la guida di coach Di Lorenzo ha trovato la sua strada e ha ribaltato completamente le sorti della stagione. La squadra del patron Luca Renis ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva imponendosi con un perentorio 85-98 su Chiusi nella 33a giornata di campionato e ha staccato ulteriormente il gruppo delle squadre in lotta per la salvezza diretta. Solo Quarrata tiene il passo, che vince lo scontro con Ravenna (e viene agganciata proprio dalla Power).

La cronaca del match. Entrambe le squadre cominciano subito con le marce alte. Chiusi è particolarmente in palla, con Minoli e l'ex di turno Giulio Candotto che infilano triple a ripetizione. Per Nocera, è Misolic il giocatore chiave sia in fase realizzativa che a rimbalzo, e autentico trascinatore dei suoi. Il primo strappo alla gara è targato Chiusi, che a fine primo quarto segna un parziale di 10-2 che fa registrare il cambio di inerzia della partita. E il primo quarto si chiude con il punteggio di 32-24.

Per la Power, manca l'impatto di Donadio, al rientro dall'infortunio alla caviglia.

Chiusi mantiene il solco creato nel primo quarto grazie allo straripante Minoli, incontenibile e letale nel tiro perimetrale. I padroni di casa giocano sul velluto e mantiene percentuali decisamente alte fino alla seconda metà del secondo quarto, mentre la Power non riesce a vedere il canestro con continuità. L'Umana trova il massimo vantaggio proprio negli ultimi possessi del primo tempo e si torna negli spogliatoi sul punteggio di 51-40.

Donadio apre le danze del secondo tempo con due canestri in rapidissima successione (51-44). Risponde Raffaelli con una tripla difficile, fa altrettanto Sipala che ne fa due su due dal perimetro e riporta la Power in scia (54-50). Poi, Saladini dal mid-range accorcia ulteriormente. È una Nocera completamente rinfrancata nello spirito, Chiusi va in bambola e la Power trova immediatamente pareggio e +3 con Balducci (54-57). Il time-out, doveroso, chiamato dalla panchina di Chiusi, serve a dare respiro e far riconnettere mente e corpo dei padroni di casa. Si torna a giocare punto a punto, con gli attacchi che prevalgono nettamente sulle difese. L'ultimo minuto sorride alla truppa di Di Lorenzo, che con Nonkovic e Soliani (tripla al buzzer beater) si porta sul 67-73. Spicca un dato forse inaspettato: la superiorità a rimbalzo della Power (17-32).

Ultimo assalto che si apre con la nuova tripla della squadra ospite. Chiusi si sblocca dopo due minuti con il tiro di Raffaelli dal mid-range, ma la sensazione è che l'Umana sia a corto di ossigeno. La Power ne approfitta arrivando sotto canestro con facilità e facendo registrare un numero straordinario di assist (23, dopo 33 minuti di gioco). Candotto rianima Chiusi con una tripla a cinque minuti dal germine e arriva il time-out chiamato da coach Di Lorenzo (73-80). Risponde Donadio con un 2+1 di capitale importanza. Molinaro esce per falli e Saladini, dall'altra parte, trova il canestro di giornata: una tripla senza alcun senso logico, senza ritmo, contestata, da 10 metri, va dritta dritta nel canestro. È 73-86 a 3:46 dal termine. Rasio tiene vive le speranze della San Giobbe con una tripla a meno di tre minuti dallo scadere. Poco dopo, arriva però la doccia fredda, con l'uscita di Raffaelli per falli e tecnico per proteste. Saladini insacca tutti e tre i liberi a disposizione e il risultato dice 76-90. Chiusi tira i remi in barca, che nel frattempo si guadagna la salvezza aritmetica grazie alle sconfitte delle altre squadre invischiate nella lotta salvezza. Finisce con un pirotecnico 85-98. Nocera vola sempre più su e “inguaia” anche Ravenna, che cade contro la rediviva Quarrata.

Un terzo quarto d’antologia. Per la Power, non si può non segnalare un terzo quarto assolutamente impeccabile. Di Lorenzo prepara perfettamente il rientro dagli spogliatoi e il parziale è impietoso: 16-33 e inerzia completamente girata. Nel complesso, la Power sfodera un’altra prestazione “monstre”, con quasi 100 punti a referto e una valutazione di 130. Nocera sta giocando a livelli impensabili e degni dei migliori parquet d’Italia.

Il tabellino di Umana San Giobbe Chiusi - Power Basket Nocera 85-98

Parziali: (32-24, 19-16, 16-33, 18-25)

Umana San Giobbe Chiusi: Lisandro Rasio 17 (2/5, 4/9), Tommaso Minoli 14 (2/4, 3/8), Francesco Gravaghi 13 (1/2, 3/6), Marco Petrucci 12 (2/3, 2/5), Giulio Candotto 12 (1/3, 3/6), Lorenzo Molinaro 7 (3/5, 0/1), Lorenzo Raffaelli 7 (2/4, 1/2), Federico Natale 3 (1/3, 0/0), Antonio Lorenzetti 0 (0/2, 0/0), Yankiel Moreno 0 (0/0, 0/0), Tommaso Balducci 0 (0/0, 0/0), Nicolò Bertocco 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 9 / 15 - Rimbalzi: 24 5 + 19 (Lisandro Rasio 6) - Assist: 23 (Marco Petrucci 6)

Power Basket Nocera: Bozo Misolic 22 (5/12, 1/3), Manuel Saladini 18 (2/6, 2/4), Lorenzo Donadio 11 (5/8, 0/0), Carlo Balducci 11 (3/4, 1/2), Nikola Nonkovic 11 (3/5, 1/3), Arcangelo Guastamacchia 9 (2/2, 1/1), Andrea Sipala 8 (1/1, 2/3), Alessio Truglio 5 (0/0, 1/3), Jacopo Soliani 3 (0/0, 1/2), Francesco Ferraro 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 26 / 30 - Rimbalzi: 39 10 + 29 (Bozo Misolic 12) - Assist: 25 (Manuel Saladini 9)