Incendio nel deposito di un discount Intervengono i vigili del fuoco

A fuoco un deposito a Cava de’ Tirreni, questa mattina, il locale si trova nei pressi di un discount in via XXV Luglio, all’altezza del ponte di Pregiato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno fermato l'incendio evitando che le fiamme si propagassero. Intanto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e le cause del rogo.

S.B.