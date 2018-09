Arrestata una coppia: trovata con un chilo di droga I due si trovano ai domiciliari

Nascondono la droga in auto, beccati dai carabinieri. Nel pomeriggio di ieri a Buonabitacolo i carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di Sapri, conviventi ed entrambi 40enni, per detenzione al fine di spaccio di circa un chilogrammo di marijuana.

I militari della Stazione Carabinieri di Buonabitacolo e del Nucleo Radiomobile, durante specifici servizi antidroga, dislocati lungo le arterie principali e secondarie del Vallo di Diano, hanno sottoposto a controllo l’autovettura con a bordo i due giovani che durante il controllo, non hanno manifestato alcuna preoccupazione. I militari, tuttavia, hanno percepito un odore acre proveniente dal bagagliaio, dove si trovava della biancheria che i due ritenevano fosse roba sporca e da lavare. I carabinieri, insospettiti dall’inconsueta disposizione di alcuni lenzuoli, hanno sottoposto a perquisizione il bagagliaio trovando e sequestrando un ingente quantitativo di stupefacenti: circa un chilogrammo di sostanza stupefacente, avvolta in un involucro di cellophane, e nascosta nei tessuti.

Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

I due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

S.B.