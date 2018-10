Ex poliziotto si barrica in casa e minaccia un'esplosione Le forze dell'ordine al lavoro con i vigili del fuoco

Sono stati al lavoro per ore in via Capone, a Scafati, le forze dell'ordine con l'intervento dei vigili del fuoco per cercare di accedere nell'abitazione di un ex poliziotto in pensione che dopo essersi barricato in casa ha minacciato di farsi saltare in aria.

L'uomo, che avrebbe problemi psichici, minacciava di far esplodere tutto il palazzo. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale che sono riusciti a convincere l'ex agente a desistere dal suo intento e ad accedere nello stabile. Fortunatamente tutto si è risolto senza conseguenze.

S.B.