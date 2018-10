Si recide un braccio durante la vendemmia: grave un 65enne I medici stanno cercando di salvargli l'arto

Incidente nel pomeriggio di ieri nel Vallo di Diano. Un uomo di Teggiano di 65 anni, forse a causa di una distrazione, si è ferito gravemente durante le operazioni di vendemmia, recidendosi in modo serio un braccio. L’uomo è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Polla dove è stato stabilizzato, poi in un’altra struttura sanitaria. I medici stanno facendo di tutto per cercare di salvare la funzionalità dell'arto al 65enne.

S.B.