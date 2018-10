Tenta di uccidersi, la salva l'ex fidanzato La 28enne gli aveva inviato un sms

Ha cercato di uccidersi, impiccandosi con una cravatta legata alle scale interne della sua abitazione. Salvata in extremis dai soccorsi una 28enne di Vallo della Lucania. A soccorrere in tempo la giovane i vigili del fuoco allertati dall’ex fidanzato che aveva ricevuto un messaggio dalla sua ex prima che tentasse l’insano gesto.

Quando i caschi rossi sono entrati nell'abitazione, dopo aver forzato la porta, l’hanno trovata in fin di vita. Fortunatamente la cravatta si era spezzata, la 28enne aveva ancora al collo il nodo. Nonostante i due giovani si fossero lasciati da qualche anno la giovane si confidava ancora con l’ex fidanzato, lo stesso ha fatto ieri, salvandosi in questo modo la vita.

S.B.