Lavori di manutenzione, chiude la statale Ecco dove e quando

L'Anas fa sapere che per realizzare lavori di manutenzione straordinaria funzionali alle attività in corso di realizzazione lungo la strada statale 268 “del Vesuvio”, in provincia di Salerno, si rende necessaria una chiusura al traffico veicolare – in esclusivo orario notturno, tra le ore 21.30 e le 6.00 del giorno successivo – tra martedì 23 e giovedì 25 ottobre, salvo condizioni meteorologiche avverse che non dovessero permettere l’esecuzione delle propedeutiche attività di accantieramento.

Nel dettaglio, la statale sarà interdetta al transito tra gli svincoli di Scafati-via Lo Porto (km 26,700) e di Angri-via Ortalonga (km 27,200).

La circolazione – durante la chiusura notturna - utilizzerà percorsi alternativi, indicati sul posto, lungo la viabilità locale che comprenderanno, tra l’altro, le strade provinciali 5 e 127, in corrispondenza degli svincoli di Angri e di Scafati.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

S.B.