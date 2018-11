Vandali in azione nella notte di Halloween Lanciano pietre e oggetti contro un bus, feriti i passeggeri

Vandali in azione nella notte di Halloween a Cava de' Tirreni. Due le persone ferite, dei ragazzi hanno lanciato oggetti contro un autobus in località Contrapone.

Il pullman della linea 65 di Busitalia, è stato colpito da alcune pietre, uova e barattoli di vernice che hanno mandato in frantumi un finestrino del mezzo. Le schegge di vetro hanno raggiunto i passeggeri, uno si è ferito alla testa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale due persone, e i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore per i rilievi. Partite le indagini per individuare i responsabili.

S.B.