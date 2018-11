Sito di stoccaggio senza autorizzazioni, scatta il sequestro L'operazione dei carabinieri forestali su un terreno agricolo di 4mila metri quadrati

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Foce Sele hanno scoperto lavori abusivi alla località “Matinella” del comune di Albanella. In particolare, nel mirino è finito un deposito su un terreno agricolo, per lo più materiale lapideo, su una superficie di circa 4mila metri quadrati per un volume stimato di diverse migliaia di metri cubi di roccia sulle quali lavorano macchine specializzate in operazioni di vagliatura, carico e movimentazione del materiale.

Attraverso una serie di verifiche con l'ufficio tecnico comunale, è emerso come l'area agricola da tempo era destinata a sito di stoccaggio ma senza alcuna autorizzazione urbanistica. I militari hanno quindi sequestrato l'intera area, inclusi i mezzi meccanici presenti, e denunciato alla Procura sia il proprietario del terreno che il titolare dell'impresa.

Redazione Salerno