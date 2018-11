Investe giovani davanti alla discoteca: accusato di strage Nei guai un 18enne

E' stato arrestato per strage dalla Polizia il giovane di Pagani che aveva investito dei suoi coetanei davanti a una discoteca di Cava de’ Tirreni.

Nel pomeriggio di oggi, personale della Polizia di Stato appartenente al Commissariato di Cava de’ Tirreni ha proceduto ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta del pm Anna Chiara Fasano della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, nei confronti del 18enne di Pagani C. C., di anni 18, ritenuto responsabile del delitto di strage. L’ordinanza è stata emessa in seguito all'indagine effettuata dai poliziotti del Commissariato di Cava de’ Tirreni che nella nottata del 2 novembre 2018 avevano arrestato e posto ai domiciliari il ragazzo, che, nella stessa nottata, in una discoteca di Cava de’ Tirreni, si era reso responsabile dell’investimento con la propria auto di almeno otto persone presenti sulla strada, all’uscita della discoteca.

Al sopraggiungere della polizia, sul posto, fra le tante persone, ve ne erano alcune stese a terra, perché investite dalla Fiat 500 guidata dall’arrestato. I feriti, dopo poco, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale.

Dagli accertamenti gli agenti hanno appurato che il giovane aveva deliberatamente investito le persone con manovre spericolate e reiterate. Le successive indagini, eseguite dal settore Anticrimine del Commissariato di Cava de’ Tirreni, con la direzione del pm Anna Chiara Fasano, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’evento.

C.C., insieme ad altri giovani di Pagani, si era recato in discoteca per trascorrere la serata. Dopo un litigio con altri frequentatori del locale, il gruppo di Pagani era uscito dal locale, con l’intento di aspettare gli antagonisti sulla strada per fargliela pagare.

Il 18enne, all’uscita degli altri giovani dalla discoteca, salito a bordo dell’auto aveva investito i coetanei più volte dopo una serie di manovre e accelerazioni mirate a colpire il gruppo, terminando la sua corsa contro un palo della luce.

L’ulteriore attività d’indagine, anche attraverso la visione di vari filmati di video-sorveglianza cittadina, e sentendo i numerosi testimoni, è stata riferita all’Autorità Giudiziaria che ha chiesto al G.I.P. l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’autore dei fatti. Così, nel pomeriggio odierno, a seguito di adozione dell’ordinanza da parte del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, il personale del Commissariato di Cava de’ Tirreni ha dato esecuzione alla carcerazione, conducendolo nel carcere di Salerno.

S.B.