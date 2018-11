Anziana scippata: denunciato un 23enne Il giovane aveva precedenti per reati contro il patrimonio e la persona

Anziana scippata a Cava de' Tirreni, denunciato un giovane salernitano.

Gli agenti delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti in piazza San Francesco a Cava de’ Tirreni, presso il convento di San Francesco e Sant'Antonio, dove era stato segnalato uno scippo ai danni di una anziana signora.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto ed acquisite tutte le informazioni dalla donna e dai testimoni, sono riusciti ad individuare ed a bloccare l'autore del reato che, in un primo momento, si era nascosto nei bagni pubblici del chiostro del convento, per poi tentare di dileguarsi con la refurtiva verso il centro cittadino lungo il vicino corso Umberto I.

Il giovane, identificato C.S., di 23 anni di Salerno, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, attualmente sottoposto alla misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, dopo essere stato foto segnalato a cura della Polizia Scientifica, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto con strappo. La refurtiva è stata poi restituita all'anziana dalle forze dell'ordine.

S.B.