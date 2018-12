Cadono massi dal costone, chiude di nuovo l'Amalfitana Il crollo per fortuna non ha causato feriti: gravi disagi alla circolazione

Ancora gravi disagi sulle strade salernitane, ed in particolare sulla Statale 163 Amalfitana, nel territorio di Furore. Il distacco di un masso dal costone roccioso ha provocato la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto i tecnici di Anas e le forze dell’ordine per le verifiche tecniche e la gestione d’emergenza della viabilità. Gravi disagi per gli automobilisti, costretti a ricorrere a percorsi alternativi, mentre i tecnici del comune di Furore e del Genio Civile hanno effettuati diversi sopralluoghi per programmare con urgenza gli interventi di messa in sicurezza del costone.

Redazione Salerno