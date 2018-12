VIDEO | Ecco l'inferno di asfalto sul Raccordo e la maxi coda Odissea per migliaia di automobilisti per l'incidente tra i Tir sulla Salerno-Avellino

Un vero e proprio inferno, che ha tenuto letteralmente prigionieri gli automobilisti per diverse ore. Quella che è andata in scena oggi sul Raccordo autostradale Salerno-Avellino è stata una giornata difficilissima: l'incidente che ha visto coinvolti i mezzi pesanti nei pressi dell'uscita di Salerno ha messo a dura prova non solo la macchina dei soccorsi ma anche la pazienza degli automobilisti.

Per fortuna non si sono registrate conseguenze gravi né per i conducenti dei tir ma anche per le tigri a bordo di uno dei veicoli appartenenti ad un circo. La lunga fila di auto che ha paralizzato la circolazione (nel video di Federico Festa) con riverberi pesanti non solo sul raccordo ma anche sull'autostrada A30 superava i 20 chilometri.

Gli automobilisti sono rimasti incolonnati per diverse ore, in attesa che la circolazione - non senza difficoltà - tornasse alla normalità. Per il Raccordo Salerno-Avellino dunque, autostrada non nuova ad episodi simili, è stata quantomeno una giornata da dimenticare.

Giovanbattista Lanzilli