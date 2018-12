Padre accoltella il figlio, la moglie per lo choc muore La donna è stata colpita da un infarto dopo aver visto il figlio ferito

Tragedia questa notte a Serre, un 84enne, affetto dal morbo di Alzheimer, durante una crisi ha colpito con un grosso coltello il figlio 56enne. La moglie, dopo aver assistito impotente alla scena, ha accusato un malore, un infarto fulminante che l'ha uccisa. Il dramma si è consumato in pochi minuti.

Intanto il 56enne si era recato a chiedere aiuto ai vicini di casa che hanno immediatamente allertato il 118 e i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Eboli, guidati dal comandante Luca Geminale. Per l'anziana, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Lo choc del vedere il figlio sanguinante e ferito l'ha uccisa sul colpo.

Il 56enne è stato invece portato all'ospedale di Eboli, le sue ferite sono state giudicate guaribili in otto giorni. I sanitari lo hanno poi dimesso. L'anziano padre è stato condotto all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno per accertamenti psichiatrici. Sequestrata l'arma usata dall'uomo per accoltellare il figlio. La salma della moglie si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Redazione Salerno