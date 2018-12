Omicidio D'Onofrio, arrestato un presunto spacciatore Dda e Questura continuano le indagini, ma è ancora mistero sul killer del 36enne di Matierno

Nuovi sviluppi dopo l’omicidio di Ciro D’Onofrio, il 36enne di Salerno ucciso a colpi di pistola in Viale Kennedy a Pastena. La squadra mobile di Salerno, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia, ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un presunto pusher salernitano. L’accusa è di spaccio di droga, ed ora si trova agli arresti domiciliari.

I fatti risalgono al periodo tra fine 2017 e inizio 2018: l’arrestato è accusato infatti di vendere hashish e cocaina. Le indagini nel mondo della droga salernitana erano partite proprio dopo l’omicidio di D’Onofrio, freddato dopo essere convocato per un appuntamento. L’assassino però ancora non ha un’identità, ma le indagini della polizia di Salerno non si sono mai fermate. Ora il passo avanti con l’arresto di un presunto spacciatore legato secondo Dda e questura agli ambienti dello spaccio, ma il mistero sulla morte del 36enne resta ancora.

Redazione Salerno