Parcheggiatori abusivi e mendicanti: scattano i Daspo Più controlli decisi dalla Questura durante le Luci d'artista: al lavoro polizia e vigili urbani

Luci d’artista, la questura di Salerno intensifica i controlli. Un’azione congiunta con la polizia municipale che ha portato all’emissione di sei provvedimenti di divieto di ritorno nel comune di Salerno da uno a tre anni ed un daspo urbano per la durata di 6 mesi.

I primi sei sono stati notificati a 3 italiani e altrettanti rumeni, alcuni dei quali senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio. Contestate le insistenti richieste di denaro ai passanti, sia all’uscita dei negozi che presso le casse automatiche dei parcheggi.

Il daspo urbano è invee scattato per un salernitano 40enne, sorpreso dai vigili mentre esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo sul Lungomare Colombo. Già in passato l’uomo era stato segnalato e denunciato per lo stesso motivo.