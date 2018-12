Ancora locali della movida illegali: multe e chiusure I controlli dei carabinieri con personale della Siae e Asl di Salerno

Ancora controlli serrati da parte delle forze dell'ordine nei locali della movida salernitana. Dopo il maxi blitz dei Nas nel centro storico della città capoluogo, sono tornati in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Davide Acquaviva. Controlli nei locali e lungo le strade per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera.

Impegnati circa 70 militari, con il bilancio complessivo che parla di un'attività sospesa, una persona di Padula denunciata per guida in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 2gr/l), e multe per violazioni al codice della strada per circa 4mila euro. Ritirate inoltre tre patenti e due carte di circolazione, e sequestrate due automobili perché sprovviste di copertura assicurativa.

Il blitz congiunto di carabinieri della compagnia valdianese, il gruppo tutela lavoro di Napoli e di personale di Siae e Asl, ha portato all'immediata chiusura di un club privé. Durante i controlli sono state riscontrate gravi difformità infrastrutturali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza. Contestata, in particolare, la promiscuità di sostanze chimico-detergenti nell’area di somministrazione di generi alimentari, un’altezza dei locali ed un sistema di areazione ed aspirazione insufficienti per le esigenze di sicurezza nonché la presenza di muffe su pareti e soffitti.