Multe e sequestri dei vigili urbani in città Fermati venditori e parcheggiatori abusivi

Raffica di multe e controlli effettuati dai vigili urbani nel fine settimana a Salerno.

Sono stati messi a segno sedici sequestri di merce di vario genere (accessori di abbigliamento, giocattoli natalizi) in diverse zone, tra via Roma, Via Mercanti, Piazza Portanova, Piazza Flavio Gioia, Lungomare Trieste, Piazza Mazzini. Due persone, provenienti da un altro Comune, sono state multate con un verbale di 5mila euro, perché intente a vendere calzini ai clienti di Salerno Mobilità, in Piazza Mazzini. Identificati e multati anche undici parcheggiatori abusivi.

Due di loro sono stati denunciati. Dieci i verbali per inottemperanza alle norme sulla raccolta differenziata, cinque dei quali per abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico con sanzioni da 500 euro ognuno.

Redazione Salerno