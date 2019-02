Case di appuntamenti e centri massaggi a luci rosse,a giudizio Il prossimo aprile comincerà il processo per 13 persone

Erano accusati di gestire delle case di appuntamento e dei centri massaggio a luci rosse, in 13 il prossimo 16 aprile compariranno dinanzi ai giudici della terza sezione penale del tribunale di Salerno. Il giudice per le udienze preliminari ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio per Donato Amabile, Eugenio Carillo, Armando Del Giorno, Cuihua Hu, Xiaojun Jin, Crescenzo Langella, Yuling Li, Meichai Lin, Carmine Nappo, Alessandro Nisi, Gelsomina Ruggiero, Alfonso Salvati e Lifen Tang.Eugenio Carillo, Alessandro Nisi e Armando Del Giorno. Il 7 novembre 2017 scorso furono destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare. Secondo l’impianto accusatorio tutti, in concorso, tra loro, avevano subaffittato a prezzo maggiorato le stanze di tre appartamenti presi in locazione nei Comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano e Baronissi, a cittadine straniere per l’attività di prostituzione. Uno di loro aveva altresì, dietro ulteriore corrispettivo in denaro, curato la pubblicazione di annunci su un sito internet dando indicazioni alla donna sulle modalità di gestione dell’attività di prostituzione e garantendole aiuto e protezione. Del Giorno e Nisi avevano affittato degli appartamenti che poi sub affittavano a giovani donne a cifre che toccavano anche i 400 euro a settimana. Stessa cosa faceva anche Armando Del Giorno che accompagnava anche le ragazze a fare acquisti e cercava di sistemarle sia negli appartamenti a Salerno, in particolare in via Ostaglio.