Rapina al tabacchi in pieno centro Uno dei titolari colpito col calcio della pistola, poi la fuga.

Rapina in pieno centro questa sera. Mancava poco alle 20, quando, in un tabacchi di piazza Casalbore hanno fatto irruzione due persone con il volto coperto da casco integrale. Sotto la minaccia di un arma hanno intimato ad uno dei titolari di consegnare il bottino. Probabilmente l’uomo ha reagito ed è stato colpito alla tempia con il calcio della pistola. Subito dopo i malviventi si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.Al momento non è dato sapere se hanno asportato denaro o merce dall’esercizio commerciale. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti della Volante che hanno effettuato i rilievi di rito e visionato i nastri delle telecamere presenti all’esterno ed all’interno del tabacchi di via Conforti. L’uomo colpito dal calcio della pistola è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.