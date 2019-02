VIDEO|Tabaccaio aggredito: ho cercato di calmare i rapinatori "Ne ho pagato io le conseguenze con 12 punti di sutura in testa"

Il volto tumefatto e la paura sul viso di chi ha subito una brutale aggressione, vedendosi puntare un'arma contro, solo per aver cercato di difendere un collega. E' ancora sotto choc il titolare del tabacchi della centralissima via Conforti, a Salerno, vittima nella tarda serata di ieri di una rapina da parte di due uomini armati e a volto coperto che, dopo averlo colpito con il calcio della pistola, procurandogli una ferita alla testa, sono scappati con un bottino di circa mille euro.

Tanta paura e la denuncia di una situazione di incertezza che accomuna molti commercianti. Toccherà ora alle forze dell'ordine risalire all'identità dei due rapinatori, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza dell'attività commerciale. Sono fuggiti via forse a bordo di un motorino. Intanto nella tabaccheria si cerca di sdrammatizzare e andare avanti, tante le persone che entrano per portare la propria solidarietà al tabaccaio ferito ma anche per giocare i numeri della rapina al Lotto. Un modo per esorcizzare quanto accaduto.