Rapina all'Eurobet: fermato un 29enne Sarebbe stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza

Rapina aggravata in concorso, eseguito dalla squadra mobile un decreto di fermo emesso dalla Procura nei confronti di un 29enne già recidivo per reati analoghi. Le indagini sono partite dopo il colpo messo a segno alla Eurobet che si trova in via Amendola, a Salerno.

Un uomo, brandendo un cacciavite, aveva minacciato il cassiere portando via 1700 euro. Le forze dell'ordine sono riuscite a risalire all'indagato grazie alle telecamere di videosorveglianza del locale.