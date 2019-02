Aliberti dopo il tentato suicidio: "Continuare a combattere" "Voglio dimostrare la mia innocenza"

“Grazie di vero cuore a tutti… va tutto bene…io voglio ancora e solo dimostrare la mia innocenza, con lealtà, difendendomi nel processo”. Con un post su Facebook l’ex sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, a processo nell'ambito dell'inchiesta Sarastra sul presunto scambio elettorale politico mafioso nell'agro, ha rassicurato tutti dopo il suo tentativo di suicidio e il ricovero all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Aliberti nel suo post ringrazia chi dopo la notizia del suo gesto estremo gli è stato vicino.

“È giusto come mi avete scritto, continuare a combattere perché la verità è figlia del tempo ed è giusto trovare la forza anche di aspettare i tempi della giustizia, per mia moglie, per i miei figli, per le persone che hanno sempre creduto nella mia assoluta innocenza – precisa Aliberti -. Chiedo scusa a chi ho provocato dolore, pianto, rabbia, tristezza…Nonostante tanta stanchezza, tanta fatica, ricordatemi con il sorriso di sempre”.